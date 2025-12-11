Le Havre. Un avion de tourisme s'est écrasé dans une maison près de l'aéroport, le pilote est mort

Un avion de tourisme s'est écrasé jeudi 11 décembre peu avant 8h près de l'aéroport d'Octeville-sur-Mer. Le pilote est mort.

L'appareil était un DR400 qui a décollé de l'aéroport et qui s'est écrasé dans les jardins ouvriers situés dans le Clos des Ronces, non loin du bout de la piste, à proximité de la décharge Dollemard. Il a fini sa course dans une maison inoccupée.

Ce sont des ouvriers du chantier de Dollemrad et des riverains qui ont prévenu les secours.

Des débris ont été retrouvés, puis l'avion

Selon les informations de nos confrères du Courrier Cauchois, des débris de l'avion ont été retrouvés dans un premier temps. L'appareil a ensuite été repéré, encastré dans une maison. Il n'y avait qu'une personne à bord de l'appareil de quatre places. Le pilote décédé ferait partie de l'aéroclub Jean Maridor du Havre. La préfecture de Seine-Maritime précise que la police nationale et les sapeurs-pompiers sont engagés pour tenter de le retrouver et repérer l'ensemble des débris.

De nombreux secours et policiers sont sur place. Un périmètre de sécurité a été mis en place. Le plan Orsec Sater (sauvetage aéro-terrestre) a été activé.