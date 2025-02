Mondeville 2. Bientôt un magasin Primark ? Le recrutement est lancé

C'est une enseigne très attendue dans le secteur. Primark est présent en Normandie, mais seulement en Seine-Maritime, au Havre et à Rouen. Le magasin irlandais devrait bientôt s'implanter en ex-Basse-Normandie, et plus précisément dans le Calvados.

Si pendant quelque temps, la rumeur courait quant à une ouverture aux Rives de l'Orne, à Caen, il semblerait que le géant du prêt-à-porter ait jeté son dévolu sur le centre commercial Mondeville 2.

Le recrutement déjà lancé

Depuis la délocalisation de Smyths Toys, une grande case commerciale n'accueille plus personne. Ce pourrait être pour y accueillir Primark. En tout cas, la marque a lancé le recrutement. Sur son site spécialisé, elle recrute un ou une responsable de département, un directeur adjoint, ainsi qu'un responsable de département junior. Il est bien précisé que ces postes sont basés à Mondeville.