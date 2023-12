[Photos + vidéo] Rouen. Effervescence pour l'ouverture de Primark : 1 200 clients ont franchi les portes en deux heures

Le centre commercial Saint-Sever de Rouen était en pleine effervescence vendredi 1er décembre. La raison ? L'ouverture à 10h du magasin Primark, très connu pour ses vêtements vendus à petits prix. C'est le 27e magasin de l'enseigne irlandaise à ouvrir ses portes en France et le deuxième en Seine-Maritime après celui du Havre, ouvert en 2018. Sur la seule matinée, 1 200 clients ont franchi les portes du commerce.

"J'étais pressée de voir les vêtements"

Christine Maulant est venue du Tréport, près de Rouen, pour l'ouverture. Et elle est arrivée à 9h alors que les portes n'ouvraient qu'à 10h. "C'est un magasin que j'aime, il propose des produits pas pas chers." Ludivine Ustur a aussi fait un peu de route pour venir à l'ouverture : "Je suis venue d'Elbeuf. J'attendais l'ouverture avec impatience parce qu'avant, j'allais à celui du Havre." De son côté, Léonie Marc, une Rouennaise, était "pressée de voir les vêtements comme les pulls et les pantalons".

Les pulls à petits prix attendaient des acheteurs avant l'ouverture.

Un projet de plus de 16 millions d'euros

Le magasin de Rouen s'étend sur deux étages et sur près de 4 500m² de surface de vente. Il comprend 32 cabines d'essayage et dispose également de 33 caisses. On y retrouve des vêtements mixtes, des accessoires et de la décoration à petits prix. Pour ce projet, plus 16 millions d'euros ont été déboursés par le groupe.

L'ouverture de cette nouvelle boutique a entraîné le recrutement de 230 personnes en CDI. Pour 70% d'entre elles, il s'agit d'un premier emploi ou d'un retour à l'emploi après une période de chômage.

Pour l'ouverture du Primark de Rouen, un DJ est venu mettre l'ambiance.

Et pour rester dans le secteur des vêtements à bas prix, Bershka, l'enseigne du groupe espagnol Inditex, ouvrira elle aussi ses portes au centre commercial Saint-Sever en 2024.

Pratique. Du lundi au samedi de 10 heures à 20 heures, le dimanche de 10 heures à 19 heures (sauf le 31 décembre)