Rouen. Pourquoi le député Damien Adam va-t-il boycotter l'ouverture du Primark ?

Il a décidé de décliner l'invitation. Damien Adam, député de Seine-Maritime, ne rendra pas à l'inauguration du nouveau magasin Primark de Rouen, le deuxième en Seine-Maritime, vendredi 1er décembre.

L'élu de la majorité présidentielle, en rendant publique sa décision, estime participer à son "devoir de sensibiliser la population à l'impact sur l'environnement de notre consommation". Et de dénoncer le modèle de fast fashion, porté par des enseignes comme Primark qui sont devenus des symboles de la mode à petit prix et de l'hyper consommation. "Ici, c'est représenté par Primark, mais j'aurais pu parler de Shein ou d'autres. L'industrie textile est responsable de 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre", martèle le député, qui affirme aussi que "70% des vêtements qui constituent notre garde-robe ne sont pas portés. Il y a donc bien une surconsommation".

Consommer moins pour consommer mieux

Il invite à d'autres choix pour une mode plus durable. "Il faut que l'on aille vers des vêtements, peut-être moins nombreux dans notre garde-robe, sans forcément changer notre capacité à être bien habillé et sans changer le budget d'achat de vêtements." Consommer moins mais consommer mieux en somme, en se tournant vers des produits plus durables.

Il encourage aussi le marché du vêtement de seconde main et en profite pour faire la promotion du bonus réparation, mis en place par la majorité, pour rendre accessible le rapiéçage de vêtements ou de chaussures.

Dans une position très "en même temps", Damien Adam reste très axé sur la sensibilisation et ne veut "obliger personne à faire quoi que ce soit". Sans regretter l'ouverture du Primark à Rouen qui va permettre la création de plus de 200 emplois, il "regrette qu'il y ait autant de citoyens qui pensent que Primark est la solution et que c'est une bonne affaire. Mon rôle est de leur dire que d'autres choix sont possibles".

Et à titre personnel, le député l'assure, "j'achète de plus en plus sur Vinted et j'essaye de privilégier le made in France dès que c'est possible".