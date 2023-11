Rouen. Découvrez la date d'ouverture de Primark

C'est une annonce qui était fortement attendue depuis plus d'un mois maintenant. L'enseigne Primark ouvrira ses portes pour la première fois à Rouen vendredi 1er décembre, a-t-on appris d'une source officielle, également confirmée par la directrice du centre commercial Saint-Sever de Rouen où elle se situera.

"Primark c'est une vraie locomotive"

Comme l'indique la directrice du centre commercial Saint-Sever Audrey Anne, "Primark c'est une vraie locomotive pour un centre commercial mais aussi pour une ville". En effet, cette enseigne est réputée pour ses produits à petits prix. On y retrouve du prêt-à-porter pour les enfants et pour les adultes mais aussi de la décoration. Une bonne nouvelle donc pour les Rouennais et habitants de l'agglomération qui pourront y faire leur shopping dès le vendredi 1er décembre.

"Le flux sera travaillé avec une file d'attente"

Et au vu de la renommée de l'entreprise d'origine irlandaise, il faudra gérer l'arrivée des nombreux clients. De ce fait, "le flux sera travaillé avec une file d'attente qui sera mise en place", poursuit la directrice de Saint-Sever. "On a la possibilité d'avoir de la place dans l'entrée au premier étage."

Lire aussi. Rouen. On en sait plus sur l'ouverture du Primark à Saint-Sever