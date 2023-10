Rouen. On en sait plus sur l'ouverture du Primark à Saint Sever

S'il y a bien une question qui taraude les Rouennais et les Rouennaises les plus coquets depuis deux ans, c'est la date de l'implantation du futur Primark à Saint Sever.

L'entreprise irlandaise s'est fait connaître pour ses vêtements pour hommes et femmes, accessoires et objets de décoration à petits prix.

Deuxième enseigne Primark en Normandie

Le géant du textile possède pour l'instant une seule enseigne en Normandie, située au Havre. L'objectif de cette deuxième enseigne, aux côtés des magasins Only et de New Yorker, est d'attirer les clients friands de prêt-à-porter bon marché.

Les équipes de Primark sont très discrètes sur la date d'ouverture du magasin de Saint Sever, prévue en principe pour la mi-novembre. La date officielle n'est pas encore connue.