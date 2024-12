Rouen. De nouvelles enseignes pour la rentrée

Situé rue Delalandre à Pavilly, FaçaDeco vient d'ouvrir ses portes.Thierry David réalise les projets de ravalement de façade en enduit à la chaux décoratif.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et sur rendez-vous le samedi, FaçaDeco "propose un concept unique et chaleureux pour vos murs extérieurs ou intérieurs", précise Thierry David, gérant. Maison neuve ou ancienne, ce procédé permet de reproduire tout type de pierre.