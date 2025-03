Rouen. La foire internationale propose une évasion au Canada

L'affiche de l'événement annonce tout de suite la couleur. Un grand lac, des montagnes, un élan en chemise à carreaux de bûcheron... Pas de doute, c'est bien le Canada qui est le pays mis à l'honneur cette année à la 96e foire internationale de Rouen, qui se tient au parc des expositions du 28 mars au 6 avril 2025. "On veut à travers cet événement célébrer cette amitié avec le Canada et l'admiration que l'on a pour cette culture", explique Christine de Cintré, présidente de Rouen Normandie événement, qui organise la foire.

Une exposition sur le Grand Nord

Le Canada sera donc décliné à toutes les sauces pendant les 10 jours de l'événement, avec, en premier lieu, l'exposition immersive qui y est consacrée. "Il fallait raconter l'histoire de ce deuxième pays le plus vaste au monde sur 1 000m2", indique Matthieu Gaillard, de la société Gaillard décors, qui a réalisé cette exposition. Elle propose un voyage dans l'histoire du Canada, de sa culture et de sa population depuis les autochtones jusqu'à aujourd'hui. L'occasion de rappeler l'implication du pays en France dans les deux grands conflits mondiaux avec une exposition d'armes et d'accessoires qui ont appartenu aux soldats canadiens, qui ont été les premiers à entrer dans Rouen en août 1945. Inévitable, le sirop d'érable sera à l'honneur, mais aussi l'histoire finalement assez méconnue de la Ruée vers l'or, ou encore des sports canadiens, hockey sur glace et curling en tête. Le tout est conçu comme un voyage dans le Grand nord, le plus immersif possible. "On va se retrouver dans un village forestier canadien ou dans une ambiance polaire un peu plus froide avec des jeux de lumières. L'humain est aussi au cœur de cette exposition", indique Matthieu Gaillard. Une quinzaine de Canadiens et de Québécois seront présents sur toute la durée de la foire pour présenter leurs produits et échanger avec le public. Evidemment, des poutines - un plat traditionnel québecois - très gourmandes seront à savourer sur place.

Des animations du pays de l'érable

Les animations vont aussi, pour beaucoup, se mettre aux couleurs, rouges et blanches, du pays des élans. Une patinoire va être installée au sein du parc des expositions et elle sera gratuite pour tous, tous les jours de la foire. Le ROC, club de patinage, l'Espar pour la danse et le Char pour le hockey sur glace proposeront des initiations pour les débutants. Le parc canadien Rêve de bisons à Muchedent a aussi été associé pour installer sur place des tipis. Des initiations au curling seront proposées et une salle de cinéma va diffuser en continu films et reportages pour en apprendre davantage sur le pays. Certains professionnels de l'équipe de hockey de Rouen, dont la saison s'est terminée un peu prématurément, devraient aussi être présents, symbole ultime de la présence du Canada à Rouen. "Je suis absolument ravi, il y a encore plus d'émotions cette année avec le Canada", décrit Guy Fournier, manager général des Dragons de Rouen et lui-même originaire du Québec. L'image d'Epinal avec le sirop d'érable, les élans, la poutine est-elle bien fidèle ? "On est dans le thème, bien sûr ! Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que tout le monde a parlé de la chaleur humaine des Québécois, qui communiquent très facilement et ont des rapports simples. Et je pense qu'il y aura de beaux échanges". Aucun doute qu'il y aura de bonnes chances de croiser Guy Fournier dans les allées du parc des expositions.