Rouen. La Foire de Rouen se met à l'heure londonienne

Ce n'est quand même pas la vénérable 91e édition de l'événement qui allait bafouer la tradition. Du vendredi 22 au dimanche 31 mars 2019, le Parc expo accueillera comme il en a l'habitude la Foire de Rouen (Seine-Maritime) et, comme chaque année, une destination étrangère y sera mise à l'honneur. Après San Francisco ou encore Cuba ces dernières années, c'est Londres qui a été choisie.

L'invité d'honneur gagne du terrain

"Cette année nous allons plus loin. L'invité ne sera pas visible que dans une expo mais il sera présent sur l'ensemble de la foire", annonce Bruno Bertheuil, président de Rouen expo événement. Dès l'entrée, les agents de sécurité devraient accueillir les visiteurs costumés en Bobbies, les fameux gardes anglais, le fish and chips s'invitera côté restauration et des groupes musicaux alterneront entre cornemuse et classiques des Beatles.

Pour les flâneurs, l'offre est stable car ce sont encore quelque 600 exposants qui seront présents sur l'ensemble des halls et du parvis du Parc expo, pour un total de 22 000m² couverts et 20 000m² en extérieur. Après les 137 000 visiteurs de l'édition 2018, les organisateurs tablent là aussi sur une certaine stabilité et attendent 140 000 personnes. Grâce à l'ensemble des ventes sur place mais également aux retombées indirectes (logement, transport, restauration), "la foire représente près de 13 millions de retombées économiques pour le territoire chaque année", rappelle Ludovic Deconihout, le directeur général de Rouen expo événement.