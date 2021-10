Rouen. Foire de Rouen : des retombées économiques pour tout le territoire

La Foire de Rouen (Seine-Maritime) s'installe comme d'habitude au Parc expo, mais son activité rayonne bien au-delà. C'est ce qui ressort d'une étude faite par les organisateurs de l'événement qui génère selon eux 12,6 millions d'euros de retombées économiques.

"Pour la moitié, ce sont des retombées directes, c'est-à-dire tout ce qui est généré pendant la foire avec les exposants, décrit Bruno Bertheuil, le président du Parc expo. Et puis près de six millions de retombées indirectes pour l'économie de la métropole, à la fois en chambres d'hôtel, en restauration, en transports..."

95 € de panier moyen

Avec 132 000 visiteurs en 2017, le panier moyen est donc assez élevé avec un peu plus de 95 € de retombées générées par visiteur. Un chiffre toutefois légèrement faussé par la nature et le coût de certains achats. "Il y a par exemple une centaine de camping-cars qui se vendent chaque année sur la Foire", rappelle Bruno Bertheuil. Si ce panier moyen se maintient, les retombées pourraient augmenter avec la hausse du nombre de visiteurs. En 2017, ils étaient déjà 15% de plus qu'en 2016.

