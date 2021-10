Rouen. Côté exposants, la Foire de Rouen fait encore le plein

Il faudrait pousser les murs pour voir plus grand. Le Parc expo de Rouen (Seine-Maritime) va accueillir 650 exposants pour la Foire de Rouen, et il n'y a "pas la place d'en mettre plus", selon Bruno Bertheuil, le président du site. Parmi ces exposants, des professionnels qui viennent de tout le pays mais aussi beaucoup d'exposants locaux. "C'est important pour eux car ça permet de faire de la prise de contacts. La Foire, c'est un énorme showroom en fait !", poursuit Bruno Bertheuil.

Des exposants fidèles

Pour les organisateurs, c'est justement ce qui fait l'attrait de cette semaine : créer du lien entre les vendeurs et les acheteurs. Et les professionnels semblent y trouver leur compte puisqu'ils sont chaque année très nombreux à revenir. "Le taux de fidélité est de près de 50%, ce qui veut dire que d'une année sur l'autre la moitié des exposants reviennent", décrit Ludovic Deconihout, directeur général de Rouen expo événements. Ils rempliront donc une nouvelle fois tous les halls du Parc expo, et certains investiront même l'esplanade à l'extérieur pour ne pas perdre le moindre mètre carré !