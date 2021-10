Rouen. Un petit bout de Cuba en pleine Foire de Rouen

Un petit morceau de l'archipel posé au milieu de la Foire de Rouen (Seine-Maritime). C'est ainsi que se présente l'exposition de 1 200m² dédiée à Cuba. Conçue comme un petit village, elle a pour but de dépayser complètement les visiteurs et de les transporter comme par magie dans un quartier de La Havane. "C'est normal de parler de Cuba, il y a de l'actualité avec le dégel diplomatique et l'anniversaire des 60 ans de la révolution", justifie Philippe Bertin, concepteur du village baptisé Viva Cuba. "On s'inspire de ce qu'est Cuba aujourd'hui et on raconte l'histoire de cet archipel incroyable."

Un petit village reconstitué

L'immersion se fait dès l'entrée, en passant par un ancien poste de douane des années 50. Puis les visiteurs peuvent se promener parmi les symboles de Cuba, comme un garage avec des voitures traditionnelles des années 50 et 60, une fabrique de cigares, une réplique du bureau de la capitale où Ernest Hemingway a écrit Le vieil homme et la mer ou encore la réplique d'une vieille maison pour expliquer le quotidien des Cubains.

"Nous n'avons pas voulu d'une exposition didactique et figée. On voulait un village qui raconte l'histoire en mettant le visiteur dans l'ambiance, comme si on était à La Havane ou à Santa Clara", explique Philippe Bertin, qui a passé près d'un an à penser cet événement en s'inspirant de plusieurs séjours sur place. Pour aider les visiteurs à s'imprégner de la culture locale, des danseurs de salsa et un groupe de musique assureront l'ambiance au milieu d'artisans locaux.

