Rouen. Rouen : les Fous de Lego reviennent au Parc expo

Qui n'a jamais joué avec des Lego ? C'est bien sur le côté intemporel et universel des petites briques de construction danoises que les organisateurs de la Foire de Rouen (Seine-Maritime) misent en invitant pour la deuxième année de suite les Fous de Lego. Déjà présent l'an dernier, Stéphane Fouisnest revient exposer ses créations avec une vingtaine de copains collectionneurs, même s'il souhaite "prendre moins de place pour en laisser aux nouveaux".

Après San Francisco l'année dernière, les exposants ont travaillé cette année sur des créations en lien avec Cuba, le thème de cette édition 2018 de la Foire. "Nous faisons une maquette participative, chacun a fait une maison ou une voiture sur le thème de Cuba", annonce Stéphane Fouinest. Lui-même a travaillé sur un projet de carte postale toute en Lego pour présenter des symboles de l'archipel. Plage, transat, sable fin, voiture typique des années 50... Tout y est, et à l'échelle s'il vous plaît ! "Le plus dur, ça a été de créer le tampon dans le coin. Mine de rien, ça m'a pris beaucoup de temps à trouver comment le faire", explique Stéphane.

À la rencontre du public

Pour ce passionné qui passe tout son temps libre dans son sous-sol et à jongler entre les pièces de toutes les tailles et de toutes les couleurs, les expositions comme celles-ci permettent de partager sa passion avec d'autres amateurs et le public. Mais aussi de faire quelques rencontres. "L'année dernière, c'est comme ça que j'ai rencontré un jeune réalisateur qui m'a commandé une réplique du vaisseau de Rencontre du troisième type pour l'utiliser dans un court-métrage." Cette année, il espère enchanter les plus jeunes avec des voitures qu'il a motorisées avec des petits moteurs. Et toujours tout en Lego, comme d'habitude.

Pratique. Expo des Fous de Lego, dans le Hall 3 du Parc expo de Rouen. Du vendredi 23 au dimanche 25 mars 2018.

A LIRE AUSSI.

Fous de Lego, Stéphane et Didier exposent leurs créations à la Foire de Rouen