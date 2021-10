Rouen. Plusieurs journées thématiques sur la Foire de Rouen

Si la Foire de Rouen (Seine-Maritime) s'installe au Parc expo du vendredi 23 mars 2018 jusqu'au lundi 2 avril 2018, plusieurs temps forts vont rythmer ces dix jours de festivités. Des journées thématiques sont ainsi prévues pour les visiteurs, en commençant par les trois jours d'exposition sur Les briques en folie, les vendredis 23, samedi 24 et dimanche 25 mars. Le lundi 26 mars, les femmes seront mises à l'honneur avec une entrée gratuite et des animations spéciales. Même idée pour les demandeurs d'emploi le mardi 27 mars pour la "Journée de la formation et des compétences de demain".

À chaque jour son animation

Du mercredi 28 au samedi 31 mars, c'est le Salon régional des mini-entreprises qui va s'installer dans le hall 3 avec une journée gratuite pour les hommes le jeudi 29 mars. Enfin, le dernier temps fort tournera autour des loisirs créatifs les dimanches 1er et lundi 2 avril pour refermer le programme de cette 90e édition de la Foire de Rouen.