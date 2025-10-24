En ce moment The First Time Damiano DAVID
Rouen. Elle se fait passer pour une policière et arnaque une octogénaire

Sécurité. Les arnaques visant les personnes âgées se multiplient sur la métropole de Rouen ces derniers jours. Jeudi 23 octobre, une dame de 82 ans s'est fait berner par une fausse policière qui lui a volé sa carte bleue, des bijoux et de l'argent liquide.

Publié le 24/10/2025 à 14h07 - Par Gilles Anthoine
Les arnaques visant les personnes âgées se multiplient. La police lance un appel à la vigilance. - Pixabay

La police nationale lance un appel à la vigilance. Les arnaques visant les personnes âgées se multiplient sur la métropole de Rouen. Dernier fait en date, jeudi 23 octobre.

Une fausse policière

Dans la soirée, une dame de 82 ans, habitant Rive Gauche, reçoit un appel d'une femme qui se fait passer pour une policière. Elle lui explique que sa carte bleue a été piratée et qu'elle a été utilisée pour payer un voyage à 1 700€. La fausse policière précise qu'elle va se présenter à son domicile, ce qu'elle fait. Au domicile de la victime, la fausse policière se fait remettre la carte bleue avec son code. Elle en profitera aussi pour lui voler la puce de son téléphone portable. Le butin ne s'arrête pas là. La femme demande à la vieille dame de lui présenter ses bijoux et son argent liquide pour les prendre en photo au commissariat. L'octogénaire s'est aperçue de l'arnaque lorsqu'elle a constaté que 2 000€ avaient été retirés sur son compte.

Attention aux démarcheurs

Les arnaques visant les personnes âgées se multiplient. La police recense des cas d'escroquerie lors de démarchage pour les calendriers et de faux agents Veolia. Les forces de l'ordre rappellent qu'il ne faut pas laisser entrer un démarcheur et lui demander sa carte professionnelle. En cas de gros doute, il ne faut pas hésiter à contacter l'entreprise ou directement la police.

