Economie. L'entreprise de transport maritime à la voile Vela prend comme port d'attache Ouistreham

Economie. Vela est une entreprise de transport maritime à la voile. Les cofondateurs Pierre-Arnaud Valon et Francois Gabard ont choisi le port de Ouistreham-Riva Bella comme port d'attache pour leur futur trimaran de transport.

Publié le 24/10/2025 à 15h56 - Par Elvire Alix
Pierre-Arnaud Valon est le confondateur et président de Vela. - Elvire Alix

L'entreprise Vela, spécialisée dans le transport de marchandises à la voile, a choisi le port de Caen-Ouistreham pour accueillir l'un de ses futurs navires.

La marchandise transportée en trimaran

Cofondée par Pierre-Arnaud Valon, Vela développe un mode de transport qui cherche à concilier performance et décarbonation.

"Notre objectif est de nous positionner entre le fret aérien et le fret maritime", explique le cofondateur.

Le navire en préparation sera un trimaran, un bateau à trois coques capable de transporter jusqu'à 600 palettes. Sa mise en service est prévue fin 2026, avec 8 à 12 rotations par an dans un premier temps. À terme, l'entreprise prévoit d'exploiter cinq bateaux afin d'assurer un départ hebdomadaire d'ici 2028.

Le port de Ouistreham en avant

Le choix du port de Caen-Ouistreham s'explique par plusieurs facteurs : la sécurité du site, la qualité de ses infrastructures, et les projets d'électrification des quais. La proximité avec les usines de leurs futurs clients a également pesé dans la décision. "Nous cherchons à construire des chaînes logistiques efficaces et décarbonées, qui se trouvent plutôt dans le nord de la France", souligne Pierre-Arnaud Valon. L'installation de Vela devrait aussi profiter à l'économie locale, avec des besoins en logistique, en manutention et en recrutement de marins.

"Moins rapide que l'avion, mais plus rapide que le transport maritime classique", l'armateur précise qu'une traversée Ouistreham-New York en trimaran prendrait environ 13 jours. Plusieurs secteurs ont déjà manifesté leur intérêt pour cette solution de transport : l'industrie pharmaceutique (notamment Takeda), mais aussi les appareils médicaux, les vins et spiritueux, les cosmétiques, le prêt-à-porter comme Sandro ou Maje et les technologies.

