Port de Caen-Ouistreham. Les croisières ont le vent en poupe : déjà des réservations pour 2027

Tourisme. Alors que des travaux ont freiné le passage de croisiéristes au port de Caen-Ouistreham en 2025, le chiffre d'excursionnistes devrait repartir à la hausse les prochaines années. Pour le moment, 15 navires sont attendus en 2027.

Publié le 30/09/2025 à 18h24 - Par Lilian Fermin
Le port de Caen-Ouistreham verra jusqu'à une quinzaine de bateaux de croisière accoster en 2027.

Les croisières "haut de gamme" qui jettent leurs dévolus sur le port de Caen-Ouistreham devraient être plus nombreuses dans les années à venir. Alors que des travaux menés à Ouistreham empêchaient la venue de navire pendant la période estivale, les réservations ont déjà débuté pour 2026, et même 2027.

La visite de Caen attire de plus en plus

"Nous avons accueilli quatre escales et 623 passagers ainsi que 408 membres d'équipage en 2025, confie Anaïs Gosset, conseillère tourisme à la CCI Caen Normandie. Les Américains sont les plus représentés, devant les Allemands et les Canadiens." Si l'excursion la plus plébiscitée emmène les touristes vers les plages du Débarquement, la visite du centre de Caen plaît de plus en plus, comme les dégustations de produits locaux.

Huit escales attendues en 2026, quinze en 2027

Le réaménagement de la Presqu'île est également un plus pour accueillir dans de meilleures conditions les croisiéristes. Ils seront plus nombreux en 2026 puisque pour le moment huit escales sont attendues. Et en 2027, quinze croisières sont déjà annoncées, "dont cinq inaugurales", se félicite Anaïs Gosset. Mais pas questions de recevoir d'énormes paquebots comme à Cherbourg ou au Havre. Les bateaux seront plus petits, mais très luxueux, de quoi faire naviguer une clientèle avec un fort pouvoir d'achat.

