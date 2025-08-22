En ce moment Pink Pony Club CHAPPELL ROAN
Caen. Campement de personnes sans-abri sur la presqu'île : la justice décide l'évacuation

Sécurité. Le tribunal administratif de Caen a rendu sa décision mardi 19 août, donnant raison à la mairie. Les personnes sans-abri installés dans des dizaines de tentes sur la presqu'île doivent quitter les lieux "sans délai".

Publié le 22/08/2025 à 10h05, mis à jour le 22/08/2025 à 11h03 - Par Jimmy Joubert
Sur la presqu'île de Caen, un camp de personnes sans-abri doit être évacué après la décision du tribunal administratif mardi 19 août.

La mairie de Caen avait saisi le tribunal administratif et a obtenu gain de cause. À l'issue de l'audience en référé du mardi 19 août, le tribunal administratif de Caen a ordonné : "Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre du domaine public le long du cours Cafarelli à Caen de libérer les lieux et d'évacuer l'ensemble de leurs biens sans délai."

Les occupants des 70 tentes, installées progressivement depuis 2023, doivent donc quitter le site. La municipalité justifiait sa demande par l'insalubrité du campement, ainsi que par la prostitution et le trafic de drogue et d'armes qui s'y étaient développés. En un an, deux migrants y ont par ailleurs trouvé la mort, noyés dans le canal voisin.

