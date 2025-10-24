Mont Saint-Michel. Insolite : la rivalité entre Bretons et Normands continue… sur un plateau de jeu !

La hache de guerre n'est décidément pas enterrée entre Bretons et Normands ! Le Mont Saint-Michel, reste au cœur d'un vieux débat : à qui appartient-il vraiment ? Les deux régions se disputent encore sa paternité mais cette rivalité ancestrale a désormais trouvé un nouveau terrain de jeu… au sens propre du terme.

Quand la rivalité devient un jeu de société

Rémy Lecalvez, Breton pur jus, et sa compagne Anaëlle Tarot, fière Normande, ont décidé de transformer cette querelle historique en divertissement. Ensemble, ils ont imaginé un jeu de plateau où chacun peut réécrire l'histoire du Mont Saint-Michel, le temps d'une partie, avec humour, stratégie et un brin de mauvaise foi - forcément !

Leur création, baptisée "Breton ou Normand ?", a déjà séduit les internautes. L'objectif de financement participatif sur la plateforme Ulule est désormais atteint, preuve que la rivalité continue d'amuser. Rémy Lecalvez :

Rémy Lecalvez Impossible de lire le son.

Pour ceux qui souhaitent glisser le jeu sous le sapin, les précommandes sont ouvertes jusqu'au 31 octobre, au prix de 29 euros sur cette plateforme.