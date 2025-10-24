[En images]. La Jungle de lumières illumine le zoo de Jurques : on a visité en avant-première les allées du parc

Eléphants, pandas géants, mais aussi licornes… De nouveaux animaux font leur apparition au Zoo de Jurques ! Pour la première fois, le parc animalier prolonge sa saison en ouvrant ses portes pendant l'hiver, avec un tout nouvel événement : la "Jungle de lumières", une balade nocturne féerique à découvrir à partir du 26 octobre.

Ces œuvres monumentales ont été réalisées par une entreprise chinoise et peuvent rappeler la tradition des grands festivals de lanternes d'Asie. C'est la première fois qu'un tel spectacle est présenté en Normandie.

Une balade féerique

A la nuit tombée, les allées du zoo se transforment en un véritable monde enchanté. Plus de 600 créations lumineuses s'y déploient, formant un parcours magique entre animaux sauvages et créatures fantastiques. Pour préserver la tranquillité des pensionnaires du zoo, les animaux vivants ne sont pas visibles le soir. "Le parcours passe à proximité des enclos, mais sans les déranger. La plupart sont rentrés à l'abri, même si certains, comme les porcs-épics, risquent d'être curieux", explique Mathieu Ourry, le directeur du parc. Une promenade d'environ une heure, qui promet d'émerveiller petits et grands.

Les visiteurs pourront admirer ces sculptures monumentales, toutes peintes à la main par des artisans. Il a fallu plus d'un mois pour assembler les structures, soudées et électrifiées sur place.

La "Jungle de lumières" sera ouverte tous les soirs jusqu'au 4 janvier. De 18h à 21h pendant les vacances, puis les vendredis et week-ends de 17h30 à 21h. Les visiteurs souhaitant combiner la visite de jour et la balade nocturne pourront opter pour un billet couplé à partir de 24,50€. L'entrée seule à l'activité nocturne coûte entre 10,90€ et 16,90€.

Le parcours dure une heure et traverse le parc et sa végétation. Avec l'hiver, et les arbres moins feuillus, Mathieu Ourry imagine "que l'on va pouvoir apercevoir de loin les structures qu'on s'apprête à découvrir en marchant".

L'événement "Jungle de lumières" permet de faire vivre le parc tout au long de l'année car "même pendant l'hiver, les animaux et les soignants sont toujours au zoo", précise Mathieu Ourry.