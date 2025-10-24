Lisieux. Un début d'incendie rapidement maîtrisé chez Sanofi

Un départ de feu s'est déclaré ce vendredi 24 octobre vers 14h dans un bâtiment de l'usine Sanofi Aventis, à Lisieux. Le feu s'est déclenché dans le moteur d'un groupe de ventilation, avant d'être éteint avant même l'arrivée des secours.

Pas de blessés

Par précaution, 25 sapeurs-pompiers et six véhicules ont été envoyés sur place. Aucun blessé n'est à déplorer et l'activité du site n'a pas été impactée.