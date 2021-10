Le sous-sol du lycée Paul Cornu s'enflamme à Lisieux

Un incendie s'est propagé peu avant 11h dans les sous-sols du lycée Paul Cornu de Lisieux. Pas moins de 45 pompiers sont alors intervenus rapidement pour éteindre les flammes. Il n’y a eu aucune victime. Le lycée était vide ce matin en raison des vacances scolaires.



Mais à la suite de ce sinistre, il n'y a plus d’eau et de système de sécurité incendie dans l’établissement. Le proviseur de l'établissement a donc décidé de maintenir le lycée fermé ces lundi 6 et mardi 7 mai, afin de permettre aux services techniques de réparer les dégâts. Les parents sont invités à consulter le site internet de l’établissement pour connaître la date de réouverture de l’établissement : www.etab.ac-caen.fr/cornu