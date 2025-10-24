En ce moment Together (feat. Bonnie Tyler) DAVID GUETTA
Municipales 2026. Charly Varin, le maire de Percy-en-Normandie, vise Villedieu-les-Poêles

Politique. Après 12 ans à la tête de la mairie de Percy-en-Normandie, Charly Varin se lance un nouveau défi à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Publié le 24/10/2025 à 09h10 - Par Thierry Valoi
Charly Varin se lance à l'assaut de la mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Après 12 années passées comme maire de Percy-en-Normandie, Charly Varin a annoncé qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat lors des prochaines élections municipales des 15 et 22 mars 2026.

"Au terme de deux mandats, je ressens une réelle fierté d'avoir contribué, avec une équipe mobilisée et engagée, à bâtir une belle dynamique pour Percy-en-Normandie. Nous avons relevé de nombreux défis et mené des projets ambitieux, toujours dans l'intérêt des habitants. Aujourd'hui, la commune est entre de bonnes mains, et il est temps pour moi d'ouvrir un nouveau chapitre", confie l'élu.

S'il tourne la page de Percy, Charly Varin n'entend pas pour autant se retirer de la vie publique. Il compte désormais s'engager à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, où il portera une liste ouverte et plurielle.

Percy-en-Normandie : une dynamique qui se poursuit

A la suite de cette annonce, le groupe de travail “Percy à cœur”, mis en place il y a plusieurs semaines, poursuit la préparation des élections municipales.

Le collectif est désormais piloté par Brigitte Desdevises et Régis Barbier, accompagnés de 11 élus sortants souhaitant continuer leur engagement. Après une première réunion tenue le 7 octobre, le groupe se retrouvera de nouveau le 18 novembre pour poursuivre ses travaux et bâtir une vision commune pour le prochain mandat.

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny : une ville centre à faire rayonner

Depuis la rentrée de septembre, plus d'une vingtaine d'habitants — dont six élus sortants issus de la majorité et de la minorité — se mobilisent autour d'un projet participatif et ouvert pour donner un nouveau souffle à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny et proposer une alternative ambitieuse lors des municipales de mars 2026.

Ce collectif souhaite placer le rayonnement de Villedieu au cœur du futur projet municipal auquel les habitants sont invités à participer.

