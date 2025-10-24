Calvados. Pagaie dans une main, ballon dans l'autre : j'ai testé le kayak-polo à Thury-Harcourt

"J'espère que vous avez une tenue de rechange, car vous allez peut-être tomber !" Voilà la première phrase qu'Olivier Rousselet me glisse avec humour. Il est le directeur de Thury Plein Air, la base multisport de Thury-Harcourt, où je m'apprête à participer à mon tout premier entraînement de kayak-polo, sport nautique où deux équipes s'affrontent pour marquer des buts avec une balle, à la manière du handball, en pagayant en kayak. Celui qu'on surnomme "Ace" entraîne aujourd'hui l'équipe des U15, à laquelle je me joins avant les finales de Coupe de France, qu'ils disputeront les 25 et 26 octobre.

Manœuvres et esprit d'équipe

Je me suis équipée comme il se doit : chaussures imperméables, grosse polaire, coupe-vent. Ace me prête un casque et un gilet de sauvetage, et l'un des jeunes de l'équipe me tend une "jupette" en néoprène, cette pièce qu'on enfile sur le kayak pour éviter que l'eau n'entre dans la coque. Pratique, car en plein mois d'octobre, la température du lac est loin d'être clémente ! En plus des conseils avisés d'Olivier Rousselet, deux de mes coéquipiers, Louise et Martin, membres du club depuis 6 ans, m'accompagnent avec pédagogie dans les premiers exercices. J'ai bien quelques bases de pagayage, après quelques descentes en rivière pendant les vacances, mais manœuvrer sur un lac, avec une balle et une vingtaine de jeunes kayakistes autour de moi, c'est une autre histoire ! On commence par quelques passes à l'arrêt. Je me fais emporter à plusieurs reprises par le courant, mais mes coéquipiers me rassurent : "Ne t'inquiète pas, c'est pas grave !" Puis vient le même exercice en mouvement. Moins simple : il faut réussir à lancer la balle, à la rattraper dans l'eau… sans chavirer ! Si je me penche trop… c'est la baignade assurée. Après quelques frayeurs, je prends le coup de main : il faut frôler la balle avec l'avant du kayak pour la récupérer. Les jeunes des U15 s'amusent bien en me voyant crispée sur ma pagaie. Martin m'explique que la plupart des membres de l'équipe, lui compris, pratiquent également le kayak-polo avec le collège. C'est l'avantage d'habiter à Thury-Harcourt. On passe ensuite au tir. Le gardien se sert de sa pagaie pour bloquer le but, fixé à une structure flottante pour être au-dessus de sa tête. On me laisse plusieurs essais. Au troisième tir, je marque ! Victoire ! Il est temps pour moi de laisser la place aux pros. Les matchs débutent : 4 contre 4, deux mi-temps de 10 minutes. Le lac s'agite, les passes fusent et l'énergie de l'équipe est communicative. Une chose est sûre : je reviendrai le 25 octobre pour les encourager !