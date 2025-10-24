Salon "Patiss'Art" à Deauville. La Normandie accueille Mercotte du "Meilleur pâtissier" ce week-end

Il y aura un peu de Calvados cette année, au salon Patiss'Art de Deauville. Pour sa deuxième édition, deux personnalités culinaires de la région seront acteurs de l'événement. Entre dégustations, démonstrations, ateliers et concours, le Centre international de Deauville accueillera, du 24 au 27 octobre, une foule d'amateurs de douceurs.

"Il manquait un événement de cette envergure"

Patrick Rougereau, photographe culinaire, va participer activement à cette 2e édition du Patiss'Art. Le natif de Caen va cette fois-ci se concentrer sur les sculptures, en présentant un bronze en hommage à "la soupe présidentielle" de Paul Bocuse. Le salon a choisi Deauville, un pari audacieux à l'heure où la plupart des événements similaires se tiennent à Paris. "C'est courageux, il manquait un événement de cette envergure pour la pâtisserie." Pour lui, chaque domaine a besoin de l'autre car "un photographe a besoin des chefs pour avoir de la matière et, inversement, les chefs ont besoin de support photo pour présenter leur travail." Après 40 ans de carrière, l'artiste s'oriente désormais vers la sculpture, inquiet de l'essor de l'intelligence artificielle.

Patrick Rougereau (à droite), photographe culinaire, et Maxime Frédéric (à gauche), meilleur pâtissier du monde, ont travaillé ensemble pour présenter une plume en chocolat au salon. - Stéphane de Bourgies / Patiss'Art

Du beau monde, il y en aura cette année. Comme pour la précédente édition, Mercotte de l'émission Le Meilleur Pâtissier sur M6 sera de la partie. Tout juste sacré "meilleur pâtissier du monde" par The World's 50 Best Restaurants, Maxime Frédéric parraine cette deuxième édition. Il pourra transmettre toute son expérience et son expertise aux pâtissiers, mais aussi aux visiteurs. Ce dernier a d'ailleurs collaboré avec Patrick Rougereau pour réaliser une plume en chocolat. Désigné par le photographe culinaire, considéré comme "une marque de fabrique de ma carrière" selon lui, le pâtissier de 36 ans a donné vie à cette création, qui sera exposée au salon Patiss'Art.

"Donner le meilleur de soi-même"

Adrien Petitgenet, originaire de Provence, est le chef pâtissier des Cures Marines Hotel & Spa de Trouville-sur-Mer. Après un passage à Paris dans le cadre de sa profession, il s'installe en Normandie, par amour. "J'étais venu quand j'avais 7 ans pour les plages du Débarquement, et j'avais adoré la région", se rappelle-t-il, mentionnant que Deauville était son coin de repos quand il vivait à la capitale. Cette année, il concourt pour le Grand Prix Patiss'Art, face à 4 autres pâtissiers professionnels venant de la France entière. Une première pour lui, qui a enfin décidé de passer le cap : "Maintenant que je suis en place avec mon équipe, et qu'on sait qui doit faire quoi, je trouvais que c'était le bon moment."

C'est la première fois que le chef pâtissier Adrien Petitgenet va concourir au Grand Prix Patiss'Art. - Patiss'Art

Le concours rend hommage à la religieuse. Pour participer, Adrien Petitgenet a dû fournir un dossier en juin, avec son idée principale, et donc sa recette. Il a décidé de présenter une religieuse à l'ancienne, pièce montée qui va lui "donner du fil à retordre" selon lui. Il se prépare depuis cet été à faire des tests, comme dans les conditions du réel, en montant sa réalisation dans un temps imparti. "C'est un challenge pour nous, et c'est aussi une belle aventure humaine", dit-il. L'objectif est clair : repartir du salon en tant que vainqueur du Grand Prix Patiss'Art. Entre partage, audace et excellence, le salon s'impose peu à peu comme un rendez-vous incontournable des amoureux de la pâtisserie.

Pratique. Le salon du Patiss'Art au Centre international de Deauville. Ouverture ce vendredi 24 octobre à 15h jusqu'à 20h, puis jusqu'au 27 octobre, de 10h à 18h, avec une nocturne le samedi jusqu'à 20h. Tarifs : 15 euros pour le grand public, 10 pour les moins de 12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans. Plus d'informations sur www.patissart.com.