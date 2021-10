Le Salon du mariage se tient à Deauville le samedi 22 et dimanche 23 octobre. Dans le cadre raffiné du Centre international de Deauville, retrouvez les professionnels qui feront de votre mariage le plus heureux jour de votre vie. Ce ne sont pas moins de 60 créateurs et prestataires qui vous aiguillent pour le jour J entre défilés, décorations ou encore menu insolite ou bio!

Pratique. Samedi 22 et dimanche 23 octobre de 10 à 19 heures au Centre international de Deauville, 1 Avenue Lucien Barrière. Tarif 5€. Tél 02 31 78 55 33. Horaires des défilés: de 11 à 16 heures.