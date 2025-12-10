En ce moment Messy Lola YOUNG
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. Illusions, humour, mentalisme... Le Noël magique de Caroline Marx !

Loisir. Pour Noël la magicienne Caroline Marx nous en met plein les yeux dans un spectacle grandiose au Zénith de Rouen.

Publié le 10/12/2025 à 10h00
Rouen. Illusions, humour, mentalisme... Le Noël magique de Caroline Marx !
Caroline Marx présente un spectacle très rythmé, plein d'humour, de surprises et d'émotions. - Eric Fernandez

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Connue pour ses spectacles en solo mêlant humour et magie, la magicienne Caroline Marx présente pour Noël un spectacle familial éblouissant, qui mêle différentes disciplines portées par une énergie et un talent hors pair.

Du grand spectacle

Dans ce spectacle mis en scène par Philippe Desnoues, un fidèle partenaire, Caroline Marx incarne une fée. Accompagnée de lutins facétieux, elle sauve le Noël de deux enfants en partant à la recherche du père Noël. Chaque épisode de l'aventure est l'occasion d'éblouir les spectateurs avec des numéros plus audacieux les uns que les autres. Mariant de nombreuses disciplines : mentalisme, danse, acrobatie, humour et quick change [N.D.L.R. changement rapide de costumes] et surtout des grandes illusions, ce spectacle est conçu pour séduire petits et grands. Apparitions soudaines, disparitions inexpliquées, numéros de feu, tous les moyens engagés sont monumentaux et le résultat est tout simplement fascinant. Il faut dire que Caroline Marx a de qui tenir. Fille de magicien c'est à quatre ans qu'elle découvre sa maman coupée en morceaux dans la salle à manger : "Un choc pour moi ! Papa s'entraînait pour un tour. A ce moment-là, je voyais juste la tête de maman détachée du corps. Elle tenait des propos rassurants pour tenter de me calmer !" Le choc se transforme bien vite en révélation et c'est dès 6 ans que Caroline Marx fait ses premières scènes en compagnie de son père.

Créer la surprise

Depuis lors, Caroline Marx n'a cessé d'innover. "Ce spectacle recèle des créations tout à fait inédites ! J'adore créer des numéros démesurés pour surprendre le public." Caroline Marx fait pour cela appel à un magicien ingénieur, Marc-Antoine Coucke, un complice de l'ombre. "Le spectateur doit tout ignorer de la technique, tout repose sur le secret et la surprise !" Mais la surprise vient aussi de l'interaction constante avec le public : "Il y a toujours de l'impro dans mes spectacles, souligne-t-elle. J'aime aller à la rencontre des spectateurs pour ressentir les émotions du public et faire rire."

Pratique. Samedi 13 décembre à 17h30. Zénith de Rouen.16,7 à 26,7€. zenith-de-rouen.com.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Automobile
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Cocotte en fonte avec son couvercle
Cocotte en fonte avec son couvercle Maisons-Alfort (94700) 30€ Découvrir
Presse agrume manuel pour fruit
Presse agrume manuel pour fruit Enghien-les-Bains (95880) 15€ Découvrir
Théière / cafetière à piston
Théière / cafetière à piston Enghien-les-Bains (95880) 50€ Découvrir
Ecran plat de marque
Ecran plat de marque Maisons-Alfort (94700) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. Illusions, humour, mentalisme... Le Noël magique de Caroline Marx !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple