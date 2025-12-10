Rouen. Illusions, humour, mentalisme... Le Noël magique de Caroline Marx !

Connue pour ses spectacles en solo mêlant humour et magie, la magicienne Caroline Marx présente pour Noël un spectacle familial éblouissant, qui mêle différentes disciplines portées par une énergie et un talent hors pair.

Du grand spectacle

Dans ce spectacle mis en scène par Philippe Desnoues, un fidèle partenaire, Caroline Marx incarne une fée. Accompagnée de lutins facétieux, elle sauve le Noël de deux enfants en partant à la recherche du père Noël. Chaque épisode de l'aventure est l'occasion d'éblouir les spectateurs avec des numéros plus audacieux les uns que les autres. Mariant de nombreuses disciplines : mentalisme, danse, acrobatie, humour et quick change [N.D.L.R. changement rapide de costumes] et surtout des grandes illusions, ce spectacle est conçu pour séduire petits et grands. Apparitions soudaines, disparitions inexpliquées, numéros de feu, tous les moyens engagés sont monumentaux et le résultat est tout simplement fascinant. Il faut dire que Caroline Marx a de qui tenir. Fille de magicien c'est à quatre ans qu'elle découvre sa maman coupée en morceaux dans la salle à manger : "Un choc pour moi ! Papa s'entraînait pour un tour. A ce moment-là, je voyais juste la tête de maman détachée du corps. Elle tenait des propos rassurants pour tenter de me calmer !" Le choc se transforme bien vite en révélation et c'est dès 6 ans que Caroline Marx fait ses premières scènes en compagnie de son père.

Créer la surprise

Depuis lors, Caroline Marx n'a cessé d'innover. "Ce spectacle recèle des créations tout à fait inédites ! J'adore créer des numéros démesurés pour surprendre le public." Caroline Marx fait pour cela appel à un magicien ingénieur, Marc-Antoine Coucke, un complice de l'ombre. "Le spectateur doit tout ignorer de la technique, tout repose sur le secret et la surprise !" Mais la surprise vient aussi de l'interaction constante avec le public : "Il y a toujours de l'impro dans mes spectacles, souligne-t-elle. J'aime aller à la rencontre des spectateurs pour ressentir les émotions du public et faire rire."

Pratique. Samedi 13 décembre à 17h30. Zénith de Rouen.16,7 à 26,7€. zenith-de-rouen.com.