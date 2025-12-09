En ce moment Lola SUPERBUS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Cherbourg. Accident grave : un homme à trottinette décède de ses blessures

Sécurité. Un homme de 26 ans est décédé de ses blessures après un choc violent, samedi 9 décembre, sur l'avenue de l'Amiral Lemonnier à Cherbourg.

Publié le 09/12/2025 à 16h52 - Par Julien Rojo
Cherbourg. Accident grave : un homme à trottinette décède de ses blessures
La gendarmerie de Cherbourg confirme qu'un homme est décédé des suites de ses blessures après un choc violent, samedi 6 décembre. - Thibault Lecoq - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Une nouvelle tragédie a frappé Cherbourg. Samedi 6 décembre, les sapeurs-pompiers interviennent sur l'avenue Amiral Lemonnier, vers 8h10 du matin, auprès d'une victime renversée par un véhicule. "Le bilan final fait état d'un homme de 36 ans, piéton, état grave", indiquent d'abord les secours. L'homme est transporté par voie médicalisée à l'hôpital de Cherbourg.

Une enquête est ouverte

Contacté, le commissaire de police Laurent Damarin précise ce mardi 9 décembre que la victime est en réalité un homme de 26 ans qui se déplaçait à trottinette. Le commissaire précise également que l'homme est décédé des suites de ses blessures. Une enquête est ouverte pour comprendre les circonstances du drame.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Apple iPhone 15 Pro 128 Go - vitre endommagée
Apple iPhone 15 Pro 128 Go - vitre endommagée Saint-Denis (30500) 250€ Découvrir
IPhone 16
IPhone 16 Juvisy-sur-Orge (91260) 600€ Découvrir
Lit réversible
Lit réversible Nissan-lez-Enserune (34440) 75€ Découvrir
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Cherbourg. Accident grave : un homme à trottinette décède de ses blessures
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple