Cherbourg. Accident grave : un homme à trottinette décède de ses blessures

Une nouvelle tragédie a frappé Cherbourg. Samedi 6 décembre, les sapeurs-pompiers interviennent sur l'avenue Amiral Lemonnier, vers 8h10 du matin, auprès d'une victime renversée par un véhicule. "Le bilan final fait état d'un homme de 36 ans, piéton, état grave", indiquent d'abord les secours. L'homme est transporté par voie médicalisée à l'hôpital de Cherbourg.

Une enquête est ouverte

Contacté, le commissaire de police Laurent Damarin précise ce mardi 9 décembre que la victime est en réalité un homme de 26 ans qui se déplaçait à trottinette. Le commissaire précise également que l'homme est décédé des suites de ses blessures. Une enquête est ouverte pour comprendre les circonstances du drame.