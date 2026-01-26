En ce moment AFTER TONIGHT JUSTIN NOZUKA
Incendie de Crans-Montana. "Ça va être compliqué, nous allons nous battre", lance Hugo Hare, le joueur de QRM blessé

Sécurité. Hugo Hare, jeune joueur de football de 19 ans, réserviste de Quevilly-Rouen-Métropole, s'est exprimé sur les réseaux, dimanche 25 janvier. Il fait partie des personnes qui ont été blessées dans l'incendie du bar de Crans-Montana en Suisse.

Publié le 26/01/2026 à 10h30 - Par Pierre Durand-Gratian
L'incendie s'est déclaré dans un bar de la station suisse de Crans‑Montana, dans les Alpes valaisannes. -  Illustration

"Ce n'est que le début, ça va être compliqué mais je sais que j'y arriverai. Comme toutes celles et ceux qui sont actuellement dans le même état, nous allons nous battre." Hugo Hare, le jeune réserviste de QRM de 19 ans, blessé dans l'incendie du bar de Crans-Montana en Suisse la nuit du Nouvel an, est sorti de son silence, dimanche 25 janvier. Il a fait publier une story sur son compte Instagram, pour "rassurer", n'étant pas encore en mesure d'écrire lui-même.

Le jeune footballeur, Hugo Hare, a communiqué pour rassurer sur ses réseaux sociaux.Le jeune footballeur, Hugo Hare, a communiqué pour rassurer sur ses réseaux sociaux. - DR

"On doit se faire entendre sur ce drame"

"Je parlerai bientôt de ce qui s'est passé, car on doit se faire entendre sur ce drame", a-t-il ajouté, en témoignant de son soutien aux personnes blessées et aux familles en deuil.

D'abord placé en détention préventive, le propriétaire du bar, Jacques Moretti, a été libéré après le versement d'une caution de près de 215 000€, vendredi 23 janvier, ce qui a scandalisé les familles des victimes. L'incendie a fait 40 morts et plus d'une centaine de blessés.

Galerie photos
Le jeune footballeur, Hugo Hare, a communiqué pour rassurer sur ses réseaux sociaux. - DR

