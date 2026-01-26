Incendie de Crans-Montana. "Ça va être compliqué, nous allons nous battre", lance Hugo Hare, le joueur de QRM blessé

"Ce n'est que le début, ça va être compliqué mais je sais que j'y arriverai. Comme toutes celles et ceux qui sont actuellement dans le même état, nous allons nous battre." Hugo Hare, le jeune réserviste de QRM de 19 ans, blessé dans l'incendie du bar de Crans-Montana en Suisse la nuit du Nouvel an, est sorti de son silence, dimanche 25 janvier. Il a fait publier une story sur son compte Instagram, pour "rassurer", n'étant pas encore en mesure d'écrire lui-même.

Le jeune footballeur, Hugo Hare, a communiqué pour rassurer sur ses réseaux sociaux. - DR

"On doit se faire entendre sur ce drame"

"Je parlerai bientôt de ce qui s'est passé, car on doit se faire entendre sur ce drame", a-t-il ajouté, en témoignant de son soutien aux personnes blessées et aux familles en deuil.

D'abord placé en détention préventive, le propriétaire du bar, Jacques Moretti, a été libéré après le versement d'une caution de près de 215 000€, vendredi 23 janvier, ce qui a scandalisé les familles des victimes. L'incendie a fait 40 morts et plus d'une centaine de blessés.