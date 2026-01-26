Un accident s'est produit entre une voiture et un adolescent à trottinette dans la rue Eisenhower, à Equeurdreville-Hainneville, commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin, dimanche 25 janvier en fin de journée. Les pompiers sont arrivés sur place à 18h54. Ils ont pris en charge la victime. Le jeune de 16 ans a été légèrement blessé et transporté vers l'hôpital de Cherbourg-en-Cotentin.
Cherbourg. Un jeune de 16 ans à trottinette percuté par une voiture
Sécurité. Un adolescent a été hospitalisé à Cherbourg-en-Cotentin, à la suite d'un accident entre une voiture et sa trottinette, dimanche 25 janvier.
Publié le 26/01/2026 à 10h45 - Par Julien Rojo
