Cherbourg. Un jeune de 16 ans à trottinette percuté par une voiture

Un accident s'est produit entre une voiture et un adolescent à trottinette dans la rue Eisenhower, à Equeurdreville-Hainneville, commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin, dimanche 25 janvier en fin de journée. Les pompiers sont arrivés sur place à 18h54. Ils ont pris en charge la victime. Le jeune de 16 ans a été légèrement blessé et transporté vers l'hôpital de Cherbourg-en-Cotentin.