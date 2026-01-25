Coupe de France de football. Les joueuses du Stade Malherbe Caen qualifiées en quarts de finale pour la première fois de leur histoire

En ce moment Avec toi AMIR
Sport. Dimanche 25 janvier, les joueuses du SM Caen se sont qualifiées en quarts de finale de coupe de France de football. C'est une première pour elles.

Publié le 25/01/2026 à 19h01 - Par Thibault Lecoq
Les joueuses du SM Caen sont le petit poucet de la coupe de France de football lors des prochains quarts de finale. - Thibault Lecoq

L'exploit est immense pour les joueuses du Stade Malherbe Caen. Dimanche 25 janvier, elles ont décidé de continuer d'écrire leur histoire commune avec la Coupe de France de football. Pour la première fois, elles se sont qualifiées en quarts de finale. Pour les huitièmes de finale, elles étaient opposées à Châtenoy-le-Royal. Les Caennaises ont gagné deux à un. Les deux clubs évoluent dans la même division en D3. Le SMC est désormais la seule équipe en lice qui n'évolue pas en Arkema Première Ligue.

Le tirage au sort aura lieu le 2 février pour les quarts et demi-finales. Le prochain tour se tiendra le dimanche 15 mars.

