En ce moment Mama sam (live) M
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Ponts de Normandie et de Tancarville. Des travaux d'entretien débutent, la circulation réduite à 70km/h

Mobilité. Des travaux d'entretien sont menés à partir du lundi 26 janvier sur les ponts de Normandie et de Tancarville, avec une réduction de vitesse à 70km/h et certaines voies neutralisées.

Publié le 26/01/2026 à 09h59 - Par Célia Caradec
Ponts de Normandie et de Tancarville. Des travaux d'entretien débutent, la circulation réduite à 70km/h
La vitesse est limitée sur le pont de Normandie, jusqu'au dimanche 15 février. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Des travaux d'entretien débutent sur le pont de Normandie et le viaduc du Grand Canal, à partir du lundi 26 janvier. Ce chantier va permettre d'entretenir l'éclairage aux abords de la route.

Du lundi au vendredi, 24h/24, une voie sera fermée, en alternance, dans les deux sens de circulation. La vitesse est, en conséquence, limitée à 70 km/h.

Ces travaux s'étendront jusqu'au dimanche 15 février.

Pont de Tancarville : circulation neutralisée dans le sens Le Havre/Paris

En parallèle, la Chambre de commerce et d'industrie Seine Estuaire, qui gère les deux ponts, réalise également des travaux de réparations des garde-corps sur le viaduc de la N182, sur le pont de Tancarville.

La circulation est neutralisée dans le sens Le Havre/Paris, du lundi à 9h au vendredi à 15h. En conséquence, la circulation est basculée sur l'autre sens de circulation et la vitesse limitée à 70km/h.

Les travaux débutent lundi 26 janvier également, et doivent s'achever vendredi 6 février.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Salle a manger
Salle a manger Gournay-en-Bray (76220) 350€ Découvrir
Matelas anti escarre
Matelas anti escarre Petit-Caux (76370) 110€ Découvrir
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage Cuers (83390) 10€ Découvrir
lot 2grands tapis
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Ponts de Normandie et de Tancarville. Des travaux d'entretien débutent, la circulation réduite à 70km/h
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple