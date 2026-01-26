Ponts de Normandie et de Tancarville. Des travaux d'entretien débutent, la circulation réduite à 70km/h

Des travaux d'entretien débutent sur le pont de Normandie et le viaduc du Grand Canal, à partir du lundi 26 janvier. Ce chantier va permettre d'entretenir l'éclairage aux abords de la route.

Du lundi au vendredi, 24h/24, une voie sera fermée, en alternance, dans les deux sens de circulation. La vitesse est, en conséquence, limitée à 70 km/h.

Ces travaux s'étendront jusqu'au dimanche 15 février.

Pont de Tancarville : circulation neutralisée dans le sens Le Havre/Paris

En parallèle, la Chambre de commerce et d'industrie Seine Estuaire, qui gère les deux ponts, réalise également des travaux de réparations des garde-corps sur le viaduc de la N182, sur le pont de Tancarville.

La circulation est neutralisée dans le sens Le Havre/Paris, du lundi à 9h au vendredi à 15h. En conséquence, la circulation est basculée sur l'autre sens de circulation et la vitesse limitée à 70km/h.

Les travaux débutent lundi 26 janvier également, et doivent s'achever vendredi 6 février.