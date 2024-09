Travaux de rentrée. Adaptez vos trajets sur les routes et ponts de Normandie

Avec la rentrée scolaire et professionnelle, les déplacements s'intensifient. Ces prochains mois, plusieurs infrastructures majeures, notamment des ponts et axes routiers stratégiques, font l'objet de travaux d'entretien et de renforcement. Pour éviter les mauvaises surprises sur la route, il est important de bien se préparer en consultant les zones de perturbations annoncées par Bison Futé. Voici un aperçu des principaux travaux en cours sur les routes normandes.

Pont de Tancarville (N182) – Renforcement en cours jusqu'à fin octobre 2024

Les automobilistes empruntant le Pont de Tancarville, sur l'axe Paris-Le Havre (N182), devront composer avec la neutralisation d'une voie par sens. Les travaux de renforcement de l'ouvrage d'accès au pont se déroulent 24 heures/24, limitant le flux de circulation. La fin du chantier est prévue pour fin octobre 2024.

Pont de Normandie et Grand Canal (N1029) – Travaux d'entretien jusqu'au 24 octobre 2024

Les travaux d'entretien sur le Pont de Normandie imposent un basculement de chaussée et une réduction de la vitesse à 70km/h. Le trafic sera maintenu dans les deux sens de circulation, avec une voie ouverte dans chaque sens. Ces restrictions sont en place 24 heures/24, du 2 septembre au 24 octobre 2024, sauf durant la période du 9 au 13 septembre où la circulation sera rétablie temporairement.

Pont Flaubert (N1338) – Chantier de longue durée

Le Pont Flaubert à Rouen fait également l'objet de travaux, avec un basculement de chaussée tout en maintenant deux voies de circulation dans chaque sens. Ces aménagements, en place depuis octobre 2022, se poursuivront encore pour plusieurs années.

Axe Caen-Cherbourg (N13) – Travaux à Carentan jusqu'au 6 septembre 2024

Sur l'axe Caen-Cherbourg, à hauteur de Carentan (50), des travaux sont en cours sur l'ouvrage d'art de la Douve. Le basculement de chaussée entraîne une restriction de vitesse à 80km/h, mais la circulation reste maintenue dans les deux sens, y compris les week-ends. Ces perturbations, en place depuis le 13 juin, devraient prendre fin le 6 septembre 2024.