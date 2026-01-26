Près de Caen. Accident mortel : un homme de 36 ans décède

Un drame au nord de Caen. Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 janvier, un accident impliquant un seul véhicule a eu lieu à Biéville-Beuville, au niveau de la rue du Général de Gaulle, l'artère principale. A la suite du choc, un homme de 36 ans, passager du véhicule, est mort.

Deux autres personnes blessées

Deux autres personnes se trouvaient à bord. Le conducteur, âgé de 20 ans, et une passagère de 22 ans, à l'arrière. Tous deux ont été blessés plus légèrement, mais tout de même pris en charge par les pompiers et évacués vers le CHU de Caen.

La gendarmerie était sur place, et mène l'enquête pour établir les circonstances de cet accident mortel.