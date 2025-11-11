Eure. Accident mortel : un motard de 41 ans décède à la frontière avec l'Orne

Un drame sur les routes de l'Eure ce lundi 10 novembre. Un motard âgé de 41 ans a perdu la vie sur la RD45, à la frontière avec l'Orne. L'accident a eu lieu à La Haye-Saint-Sylvestre, entre L'Aigle et Bernay.

Les pompiers, qui sont intervenus aux alentours de 17h30, précisent que seul le conducteur de la moto est impliqué dans cet accident mortel. Malgré la présence des secouristes et du Smur de Bernay, l'homme n'a pas pu être sauvé.

La gendarmerie s'est rendue sur les lieux de l'accident.