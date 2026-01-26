La Hague. Le planétarium Ludiver prolonge sa fermeture à cause d'une panne électrique : quand pourra-t-il rouvrir ?

C'est le coin préféré des passionnés de l'espace dans le Cotentin. Le planétarium Ludiver, situé à La Hague, devait rouvrir ce lundi 26 janvier après sa fermeture hivernale. Mais le site ne devrait finalement pas accueillir de public avant encore quelque temps.

Il est confronté à une coupure totale de son alimentation électrique depuis le vendredi 16 janvier au matin. "Le site ne dispose ni d'éclairage, ni de chauffage, ni des conditions indispensables pour garantir un accueil sécurisé du public et des conditions de travail satisfaisantes pour les agents", explique l'Agglomération du Cotentin.

Une fermeture de plusieurs semaines

Les premières évaluations des équipes techniques de la Communauté d'Agglomération du Cotentin indiquent que les réparations nécessiteront plusieurs semaines. "A ce stade, aucune date de réouverture ne peut être communiquée", poursuit la collectivité.

La programmation et les spectacles prévus au mois de février sont suspendus. Les personnes qui avaient déjà réservé ont été alertées et se sont vues proposer un report de leur séance.