La Hague. Le nouveau planétarium Ludiver entre dans une autre dimension

Le nouveau planétarium Ludiver, seul équipement de ce genre existant dans la Manche, situé à Tonneville dans La Hague, a été inauguré jeudi 21 mars en présence de Jean-Loup Chrétien, premier spationaute français. Cette structure, qui compte 86 places au total, s'attache à être un outil de médiation scientifique et astronomique de référence en étant "ludique" et "accessible".

Jean-Loup Chrétien, premier spationaute français, était présent à l'occasion de cette inauguration.

Des possibilités multiples

Le simulateur de ciel du planétarium, "usé" et "dépassé", avait besoin d'un petit coup de jeune après 23 années d'exploitation. Désormais, six vidéoprojecteurs remplacent le projecteur d'étoiles. La salle a aussi été rénovée. Ce nouveau planétarium offre ainsi des possibilités multiples : description du ciel nocturne, démonstration ciblée sur un objet spatial ou sur une période dans le temps, et même voyage dans l'espace vers des galaxies lointaines, très lointaines…

Par ailleurs, un planétarium itinérant a été mis en place pour aller à la rencontre des habitants. "Avec cette montée en gamme technologique nous pouvons désormais diversifier nos activités avec notamment la projection de films spectacles de grande qualité, très immersifs", note Odile Thominet, vice-présidente à l'Agglo du Cotentin. Dans les prochains projets du planétarium, Ludiver participera au 80e anniversaire du débarquement de Normandie en diffusant un film.