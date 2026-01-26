Manche. Nucléaire : Orano lance un examen de ses équipements après un défaut d'ouverture

L'usine d'Orano examine ses paniers de déchets nucléaires à la loupe. Le géant industriel recycle du combustible nucléaire usagé sur son site de La Hague, dans le Cotentin. Pour cela, ces déchets doivent reposer pendant sept ans dans des paniers immergés dans d'immenses piscines où l'eau est changée quotidiennement. Or, le mardi 13 janvier, une investigation interne a été ouverte à la suite de plusieurs dysfonctionnements de l'ouverture d'un couvercle équipant un panier vide d'entreposage de combustibles usés. "A l'issue des contrôles complémentaires menés par les équipes du site, un défaut des systèmes de verrouillage des couvercles a été mis en évidence sur plusieurs paniers", explique Orano dans un communiqué. Selon l'entreprise, les équipements ont été réparés dès que le défaut a été remarqué. L'ensemble des paniers est en train d'être examiné pour voir si ce défaut n'est pas aussi présent. Des mesures ont également été prises pour assurer le bon verrouillage des couvercles avant tout mouvement de panier.

Pas de conséquence sur l'environnement

"Cet événement n'a entraîné aucune conséquence sur la sûreté des installations, sur les personnels ou sur l'environnement", promet Orano. Néanmoins, l'incident a été notifié à l'Autorité de sûreté nucléaire. Le verrouillage des paniers est une exigence des règles d'exploitation du site. Il est proposé de classer cet événement au niveau 1 sur l'échelle internationale des événements nucléaires. Cette échelle compte sept échelons.