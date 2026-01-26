En ce moment AFTER TONIGHT JUSTIN NOZUKA
Manche. 27 témoignages reçus après l'appel à témoins du diocèse pour des agressions sexuelles sur mineurs

Religion. Le diocèse de Coutances a dévoilé, vendredi 23 janvier, le résultat de son appel à témoins lancé en mai 2025, à la suite de plusieurs témoignages relatant des agressions sexuelles commises dans des établissements scolaires de la Manche. Une trentaine de personnes y ont répondu.

Publié le 26/01/2026 à 11h23 - Par Julien Rojo
Le diocèse de Coutances a reçu 43 appels à la suite de son appel à témoins pour libérer la parole sur des agressions sexuelles sur mineurs. - Illustration

"Cela a permis une certaine libération de la parole", estime Pierre Certain, de la cellule d'écoute pour les victimes de violences sexuelles du diocèse de Coutance. Vendredi 23 janvier, l'Eglise a tiré le bilan de l'appel à témoins lancé en mai 2025 dans la Manche, pour des faits d'agression sexuelles sur mineurs qui auraient eu lieu des années 1950 à 1980.

Le 28 mai 2025, le diocèse de Coutances lançait un appel à témoins concernant des faits d'agressions sur mineurs dans plusieurs établissements de la Manche, en particulier dans l'agglomération de Saint-Lô. La cellule d'écoute pour les victimes a reçu 43 appels. 27 témoignages ont été recueillis, concernant des actes commis par trois prêtres et un enseignant laïc. Seul ce dernier est toujours vivant. 18 témoignages évoquent des faits produits à Agneaux et neuf à Avranches entre 1952 et 1989.

D'autres témoignages

D'autres témoignages ont aussi révélé des faits qui se seraient produits ailleurs dans la Manche : un témoignage concerne des agressions qui auraient été commises au petit séminaire de Coutances entre 1962 et 1965 par un prêtre d'une communauté religieuse extérieure au diocèse. Deux autres témoignages concernent des agressions qui seraient le fait d'un prêtre à Fermanville et Sainte-Marie-du-Mont entre 1955 et 1987 dans le cadre paroissial. La majorité des victimes étaient des jeunes garçons. Tous les témoignages ont été signalés et transmis aux procureurs de la République de Coutances et de Cherbourg. L'appel à témoins reste ouvert au 06 38 52 60 33 ou à paroledevictimes@diocese50.fr.

Empêcher de nouveaux faits

Pour empêcher d'autres faits similaires, une cellule de réflexion a été mise en place par le diocèse. Des formations du personnel ont été mises en place sur les comportements à adopter et sur comment effectuer un signalement. Une "charte diocésaine de bientraitance", doit être finalisée cette année. "Cela nous aide à retrouver une posture humble", explique Monseigneur Grégoire Cador.

