Seine-Maritime. Dans "Journal d'une sapeuse-pompière", April Mandi raconte le quotidien d'une femme en caserne

Elle préfère rester discrète sur son identité avec son pseudonyme d'autrice, April Mandi. Idem sur le lieu précis de sa caserne de rattachement, quelque part en Seine-Maritime. A 24 ans, la jeune femme, sapeuse-pompière volontaire, a voulu raconter son quotidien dans un livre, Journal d'une sapeuse-pompière, aux éditions Les 3 Colonnes. "Ce n'était pas du tout prévu mais l'idée est venue avec les questions que me posait mon entourage. Le domaine est connu de tous. Mais beaucoup de monde ne sait pas comment ça se passe précisément", explique la jeune autrice. Comment s'organisent les manœuvres, la vie dans les casernes, les départs en intervention ? Entre expérience personnelle et un brin de fiction, April Mandi évoque tous ces sujets. Sans éluder la question de ce qu'est être une femme pompière.

"Il ne faut pas trop prendre les choses à cœur"

"Même s'il y en a de plus en plus, aux yeux de certains, une femme n'a pas encore sa place en caserne", regrette-t-elle. Et de raconter quelques brimades, regards déplacés ou questionnements récurrents sur la force physique nécessaire pour ce travail pour elle qui se définit comme "frêle et fine". "Je n'avais pas à faire mes preuves ! On a des tests sportifs et écrits à passer pour être admis comme volontaire. Il y a encore des gens à qui ça ne paraît pas possible…", décrit-elle, même si elle estime avoir été "très bien accueillie" en caserne. "Il ne faut pas trop prendre les choses à cœur, laisser couler", insiste-t-elle. Pour elle, la passion est plus forte. "J'ai envie de continuer. Peut-être que je laisse passer trop de choses que je ne devrais pas. Mais je suis tellement épanouie dans ce que je fais sur le terrain", explique la jeune femme qui a été transformée par l'expérience. "Etre pompier, ça change une personne, au niveau du caractère. Je suis arrivée un peu naïve, un peu perdue. Et ça forge !"