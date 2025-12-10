Port-Jérôme-sur-Seine. Futerro dépose son permis de construire pour sa future bioraffinerie

La société belge Futerro S.A. annonce avoir officiellement déposé ses demandes d'autorisations environnementales et de permis de construire pour sa future bioraffinerie. Une nouvelle étape majeure marquant une avancée décisive dans le développement de son projet industriel à Port-Jérôme-sur-Seine.

Cette bioraffinerie sera la première du genre en Europe. Implantée à Saint-Jean-de-Folleville, cette installation sera dédiée à la production d'acide lactique, de lactide et de PLA, un biopolymère biosourcé, industriellement compostable et recyclable, destiné à remplacer les plastiques pétro-sourcés.

A lire aussi. Lillebonne. Tereos fournira le sucre de blé pour la bioraffinerie de Futerro

Une ouverture prévue pour 2029

Futerro vise l'obtention de l'ensemble des autorisations d'ici mi-2026, en vue du lancement des travaux de terrassement et de construction. Toutefois, des études géotechniques et de nouvelles prescriptions administratives ont révélé la nécessité de travaux de préparation du sol importants, entraînant un ajustement du calendrier. La mise en production est désormais prévue maximum pour début 2029.

Le projet incarne la mise en œuvre d'une transformation profonde des filières de la chimie et des matériaux, historiquement dépendantes des ressources fossiles, vers des alternatives biosourcées, circulaires et stratégiques.

Un leader mondial

Futerro est une société belge leader dans le secteur de l'acide lactique et de l'acide polylactique (PLA). En 2007 elle a construit sa première unité pilote de polymérisation d'acide lactique en Belgique puis a ouvert en 2021 son unité industrielle de production de PLA en Chine. L'entreprise est la seule au monde à disposer d'une maîtrise parfaite de l'ensemble de la chaîne de production du PLA : la fermentation du sucre en acide lactique, sa polymérisation en PLA et la gestion de sa fin de vie via sa technologie brevetée de recyclage mécanique et chimique.