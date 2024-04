Lillebonne. Tereos fournira le sucre de blé pour la bioraffinerie de Futerro

Hasard du calendrier, le partenariat entre Tereos et Futerro a été rendu public jeudi 11 avril, alors que ExxonMobil, géant historique de la pétrochimie, annonçait la suppression de 647 postes sur son site de Port-Jérôme.

"Je ne vais pas adapter mon discours, mais vous verrez que c'est un peu le sens de l'histoire", a réagi Frédéric Van Gansberghe, P.-D.G. de Futerro, devant l'assemblée composée notamment d'élus locaux. "Ce n'est plus possible de faire de la pétrochimie en Europe, c'est beaucoup trop cher, la pétrochimie européenne est condamnée", a-t-il estimé par la suite, devant la presse. Interrogé sur la possibilité pour les travailleurs d'ExxonMobil de se reconvertir chez Futerro, Frédéric Van Gansberghe dit espérer "en récupérer une partie", si le calendrier le permet. "Opérer une usine pétrochimique ou une usine de chimie verte, c'est globalement la même chose. A part l'étape de la fermentation qui demande des compétences spécifiques que nous amèneront dans notre valise, le reste des opérateurs et ingénieurs ce sont exactement les mêmes profils que ceux que la pétrochimie utilise aujourd'hui."

[son1]

Futerro devrait poser la première pierre de son usine en 2025, pour une mise en service en 2027.