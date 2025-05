Port-Jérôme-sur-Seine. Futerro renforce son projet : une deuxième usine annoncée au sommet Choose France

La société belge Futerro a profité du salon Choose France, consacré aux investissements étrangers dans l'Hexagone, pour en faire l'annonce, lundi 19 mai : elle renforce son implantation à Port-Jérôme-sur-Seine avec la création d'une nouvelle usine, opérée par Galactic, sa maison mère, sur le même site.

Pour rappel, Futerro prévoit la création d'une bioraffinerie sur la zone industrielle de Port-Jérôme, d'ici 2028. Cette usine doit produire chaque année 75 000 tonnes d'acide polylactique, une alternative naturelle au pétrole pour fabriquer des emballages, du film alimentaire, des fibres textiles, etc. A Port-Jérôme, cet acide sera issu de la fermentation de sucre de blé (dextrose) fourni par la coopérative agricole Tereos via son site de Lillebonne.

Des conservateurs naturels et solvants verts

L'accord de partenariat annoncé lundi 19 mai prévoit l'implantation, sur le même terrain que le projet de Futerro, d'une nouvelle unité de production, opérée par Galactic. Elle "aura pour vocation de transformer une partie de l'acide lactique produit par Futerro en divers dérivés et molécules biosourcées, pour les marchés de l'agroalimentaire et de la chimie verte", détaille le groupe belge dans un communiqué.

L'usine produira notamment des conservateurs naturels, utilisés dans les secteurs de la viande, des produits végétariens ou vegan, des produits laitiers, de la boulangerie ou la santé animale. Elle produira également des solvants dits verts, destinés aux marchés français et européens.

25 emplois directs supplémentaires

Ce projet additionnel, dont le montant de l'investissement n'a pas été dévoilé, "représente la création d'environ 25 emplois directs supplémentaires d'ici 2028". A Port-Jérôme, le projet Futerro représente un investissement de l'ordre de 500 millions d'euros et doit générer 250 emplois directs et 900 postes dans des secteurs adjacents.

La société belge ambitionne d'être "la première bioraffinerie en Europe à intégrer une circularité complète", de la production d'acide lactique et lactide et de bioplastique jusqu'au recyclage chimique et mécanique de ce bioplastique.