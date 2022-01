Rouen. Affaire Fillon : Hervé Morin et Bruno Le Maire, élus de Normandie, dénoncent une "mise à mort"

C'est une tribune publiée ce jeudi 2 février 2017 par le journal Le Figaro, et signée par 17 ténors de la droite et du centre pour soutenir François Fillon. "Pour l'honneur d'un homme et l'avenir de la France" écrivent ces élus parmi lesquels Hervé Morin, président de la Région Normandie et du parti Les Centristes, et Bruno Le Maire, député de l'Eure et ex-candidat à la primaire.

Les signataires dénoncent le "pilori médiatique et politique" sur lequel François Fillon est cloué et accusent entre les lignes la gauche au pouvoir. "À 80 jours de l'élection présidentielle, la manoeuvre est grossière : empêcher par tous les moyens l'alternance que veulent les Français". Et d'évoquer une "tentative de mise à mort" qui pourrait conduire à un face-à-face entre la gauche et le Front National.

"Notre soutien à François Fillon est total car son engagement pour la France est vital" concluent les élus, parmi lesquels on retrouve les Fillonnistes Bernard Accoyer, Bruno Retailleau, Thierry Solère, le patron des Républicains à l'Assemblée Christian Jacob, le président du Sénat Gérard Larcher, mais aussi les anciens ministres François Baroin, Jean-Pierre-Raffarin, Luc Chatel, Jean-François Copé, Brice Hortefeux, Nathalie Kioscusko-Morizet ou Laurent Wauquiez.

