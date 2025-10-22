En ce moment Atomic City U2
Orne. Ancien président du Département, Alain Lambert condamné en appel pour trafic d'influence

Sécurité. Alain Lambert, ancien président du Conseil départemental de l'Orne et ancien ministre du Budget, a été condamné en appel pour trafic d'influence dans l'installation d'un centre d'enfouissement de l'entreprise GDE à Nonant-le-Pin.

Publié le 22/10/2025 à 17h48 - Par Simon Lebaron
Alain Lambert, ancien président du Conseil départemental de l'Orne, ancien maire d'Alençon et ex-ministre délégué au Budget, a été condamné dans l'affaire GDE. - Tendance Ouest

Il avait envie de "tourner la page" sur cette affaire. Alain Lambert a été condamné en appel dans l'affaire GDE. L'ancien président du Conseil départemental de l'Orne, ainsi que son ancien directeur de cabinet, Alain Pelleray, ont comparu mi-septembre devant la cour d'appel de Paris pour trafic d'influence et complicité de trafic d'influence dans le cadre de l'installation d'un centre d'enfouissement de déchets à Nonant-le-Pin.

Multiples dîners, survol du Mont-Blanc en hélicoptère…

Il leur était notamment reproché, entre 2009 et 2013, d'avoir accepté divers avantages en échange de leur intervention dans le processus d'installation de la société Guy Dauphin environnement (GDE). Alain Lambert était intervenu auprès de diverses administrations pour contribuer à l'autorisation d'exploitation du site, refusée dans un premier temps par arrêté du préfet. L'entreprise l'aurait en contrepartie régulièrement convié à déjeuner ou à dîner et l'aurait invité à survoler le massif du Mont-Blanc en hélicoptère. Son entrée au Conseil de surveillance de l'entreprise aurait aussi été envisagée.

Il reconnaît les faits

"Le parquet général a proposé au printemps une procédure de plaider-coupable" à l'ancien ministre du Budget (2002-2004), explique son avocat Me Cyril Fergon. Le principe : reconnaître sa responsabilité en échange d'une peine allégée. "Il était toujours dans l'idée de vouloir démontrer son innocence devant la cour d'appel, souligne l'avocat. Mais il a un certain âge et des vrais problèmes de santé. Le procès de première instance l'a épuisé, marqué et c'est une épreuve que de devoir tout recommencer en appel." Totalement retiré de la vie publique, Alain Lambert a finalement préféré accepter sa responsabilité dans le cadre du plaider-coupable.

Il a été condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000€ d'amende. Son ancien directeur de cabinet, Alain Pelleray, qui occupe le même poste auprès de Christophe de Balorre, a également reconnu les faits en appel. Il a été condamné à 10 mois de prison avec sursis et 30 000€ d'amende pour complicité de trafic d'influence.

