Musique. Un spectacle en hommage à Daniel Balavoine au parc Anova d'Alençon

La date et le lieu de cette grande première n'ont pas été choisis au hasard. Quarante ans jour pour jour après la disparition du chanteur natif d'Alençon Daniel Balavoine, le spectacle Balavoine, Ma Bataille, notamment porté par des musiciens qui ont joué avec le célèbre artiste, est joué au parc des expositions Anova, mercredi 14 janvier. "C'est une tournée que Daniel avait planifiée en 1986 et qui devait commencer au palais des sports de Paris. A l'approche des 40 ans de sa disparition, on s'est dit qu'il fallait rendre cet hommage et faire cette tournée", confie Arthur Dubuc, coproducteur du spectacle pour AA Organisation, entreprise qui avait fait tourner Daniel Balavoine.

Des textes encore d'actualité

Le spectacle, également présenté par Artcoscène Productions, rassemble des chanteurs comme Nour, Aurélien Vivos, Rolland Karl ainsi que musiciens qui ont jadis joué avec Daniel Balavoine. "On a l'impression de faire partie de quelque chose qui est bien plus grand que nous. Les textes de Daniel sont encore d'actualité, le message reste le même. C'était un visionnaire", raconte Arthur Dubuc.

Rendez-vous au parc Anova d'Alençon à 20h, il reste encore des places. En Normandie, le spectacle sera également joué à Caen et Rouen les 20 janvier et 10 février. La tournée s'arrêtera au Mans, dans la Sarthe, le 13 février.