Musique. Le groupe Deluxe de retour à la Luciole d'Alençon

Ils avaient fait salle comble lors de leur dernier passage et ils sont de retour. Dimanche 5 avril 2026, le groupe Deluxe sera en concert à la Luciole d'Alençon pour présenter son dernier album.

Billetterie ouverte

Treize ans après leurs débuts, les six musiciens viennent présenter leur dernier album intitulé "Ça fait plaisir". La billetterie est ouverte depuis mardi 4 novembre, sur le site de la Luciole.

Pratique. Billetterie sur https://www.laluciole.org/.