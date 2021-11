Cherbourg : la permanence du PS taguée

"PS-SS" ou encore "ZAD partout" ("Zone à Défendre"), en référence au site du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes (44).

Ce sont les messages que les équipes du Parti Socialiste de Cherbourg-Octeville ont découverts samedi matin, écrits au feutre sur les deux vitrines de la permanence.

Ce lundi matin le premier secrétaire fédéral du PS, Benoît Arrivé, condamne dans un communiqué ces propos "honteux et indignes". "Le gouvernement s'engage sur la voie du dialogue avec les opposants au projet, nous devons faire preuve de responsabilité" indique-t-il, "le dialogue se construit dans le respect des opinions, l'écoute, l'apaisement et non dans l'injure et les amalgames douteux".

Les graffitis ont été vite nettoyés sur la permanence, rue de la Tour-Carrée. Le PS de Cherbourg a déposé plainte.