Trouville-sur-Mer. 14 millions d'euros pour rénover le casino

Loisir. Le groupe Barrière annonce investir environ 14 millions d'euros pour rénover le casino de Trouville-sur-Mer, et agrandir la surface de jeu pour les clients. Un théâtre à l'italienne, inutilisé depuis plusieurs années, retrouvera une fonction d'ici Pâques 2027.

Publié le 26/01/2026 à 16h08 - Par Lilian Fermin
Trouville-sur-Mer. 14 millions d'euros pour rénover le casino
Voilà à quoi ressemblera le théâtre à l'italienne après rénovation. "Peu de Trouvillais le connaissent finalement", concède Fabrice Bastien, le directeur général du casino. - Julien Paulré Architecture

Un projet d'ampleur débute bientôt au casino de Trouville-sur-Mer. Le groupe Barrière y investit 14 millions d'euros pour rénover totalement les espaces intérieurs, mais aussi les extérieurs et la façade. Un chantier d'une durée de 16 mois, qui n'entraînera aucune fermeture, et qui doit se conclure à Pâques 2027.

Le Chérie Cherry, nouveau bar central du casino de Trouville-sur-Mer. Ce projet de rénovation est l'un des plus gros du groupe Barrière durant les prochaines années.Le Chérie Cherry, nouveau bar central du casino de Trouville-sur-Mer. Ce projet de rénovation est l'un des plus gros du groupe Barrière durant les prochaines années. - Julien Paulré Architecture

"La grande nouveauté, c'est la rénovation complète d'un théâtre à l'italienne, plus exploité depuis des décennies", se réjouit Fabrice Bastien, directeur général du casino aux 335 000 entrées par an. "On y mettra des jeux électroniques, pour associer l'ultramodernité avec cette salle refaite dans l'esprit de 1912, année de construction. Ce sera une des plus belles salles de jeux électroniques de France."

Fabrice Bastien

L'espace global pour les joueurs sera agrandi de 400m2, permettant d'avoir jusqu'à 250 machines à sous, contre 200 aujourd'hui. Un nouveau bar central verra le jour, tout comme une scène, permettant à des musiciens de jouer. Le tout en conservant l'esprit de ce bâtiment classé historique, que ce soit l'intérieur comme l'extérieur.

Le Chérie Cherry, nouveau bar central du casino de Trouville-sur-Mer. Ce projet de rénovation est l'un des plus gros du groupe Barrière durant les prochaines années. - Julien Paulré Architecture Voici à quoi ressemblera d'extérieur le casino. Son style si identifiable ne sera pas modifié par le chantier de grande ampleur. - Julien Paulré Architecture Des travaux sont engagés au casino de Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer. 14 millions d'euros pour rénover le casino
