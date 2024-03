Job dating. 300 emplois à pourvoir samedi à Deauville

Des dizaines de jobs sont à pourvoir sur la Côte fleurie. Le groupe Barrière, l'un des principaux employeurs du secteur, organise un grand job dating le samedi 9 mars pour ses établissements situés à Deauville et Trouville-sur-Mer. Le rendez-vous est donné de 10h à 17h au sein du casino de Deauville, avec donc des rencontres et entretiens autour d'un café.

Tous les profils acceptés

Parmi les métiers représentés, le groupe détaille : "Hôtellerie (Bagagiste, Réceptionniste, Femme/Valet de Chambre, Voiturier, Concierge…), Restauration (Commis de Cuisine, Plongeur, Chef et Cheffe de Partie, Sommelier, Barman et Barmaid…), Casino (Agent d'accueil, jeux…) et Bien-Être et Loisirs (Thérapeutes, animateurs…)."

Ce job dating est ouvert à tous, que vous ayez ou non de l'expérience. Il est recommandé de se présenter avec un CV et il faut obligatoirement être majeur.